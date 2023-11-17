Финляндия закрывает пункты пропуска на границе с Россией: что важно знать

Официальная причина в том, что якобы из нашей страны начали массово приезжать беженцы с Ближнего Востока и из Африки

Российско-финская граница, пункт пропуска "Торфяновка", Ленинградская область. Последние часы перед закрытием. Сегодня здесь небывалое количество автомобилей - почти как в допандемийные времена. Все эти люди - россияне, давно и постоянно проживающие в Финляндии. После того, как накануне министр внутренних дел этой страны Мари Рантанен заявила о полном закрытии границ, они отложили все дела, чтобы срочно съездить на Родину. Ведь неизвестно, когда получится в следующий раз. Настроение у всех - хуже некуда.

Внезапное решение финских властей закрыть сразу четыре пункта пропуска с Россией ("Ваалимаа", "Нуйямаа", "Ниирала" и "Иматра") стало неприятным сюрпризом для жителей приграничных городов и поселков как России так и Финляндии. Здесь огромное количество смешанных семей, и в них одна часть родни живет в одной стране, другая - в другой.

Решение принято, как следует из официальных объяснений, чтобы обезопасить страну от наплыва беженцев из стран Ближнего Востока и Африки. В последние недели именно через Россию в Финляндию якобы начали массово приезжать граждане Ирака, Йемена и других стран. Невероятный, казалось бы, аргумент, но нет. Действительно едут. Не боясь холода и гололеда. До границы - группами на частных автомобилях. Потом пешком. Мимо огромной автомобильной пробки - прямо к шлагбауму.

Одна из групп мигрантов приехала на большом микроавтобусе, их выгрузили прямо с велосипедами, велосипеды, как можно заметить, новые, и многие не умеют на них кататься. И не просто новые - а совершенно одинаковые, явно купленные партией. На них только до финской границы доковылять - а там можно и выбросить. Вещей, кроме того, что на себе, ни у кого нет. Беженцы совсем не выглядят несчастными: смеются, подшучивают друг над другом. Не стесняются общаться, вот только языка не знают.

Ведь кто-то же подсказал всем этим велосипедистам, что границу с Финляндией можно законно пересекать на двух колесах. Кто-то же встречает их всех на той стороне и размещает в пунктах для беженцев. И совсем неслучайно ситуацией на границе с Евросоюзом так озаботились в НАТО, а соседи по несчастью Эстония и Норвегия, словно по отмашке, также готовы закрыть свои границы. По легенде - от толп мигрантов, атакующих Европу с нашей территории.

Так или иначе - факт остается фактом. Через несколько часов граница между Россией и Финляндией закроется. Водители большегрузов, отправляясь в рейс, уже предупредили родных - когда их ждать домой, непонятно.

С автовокзала Санкт-Петербурга сегодня днем отправился последний рейсовый автобус до Хельсинки. Ажиотажа не было. Транспортные компании заявили, что вернут деньги всем, кто купил билеты на следующие рейсы.

Всего на границе Финляндии и России действовало восемь КПП. Финский премьер Петтери Орпо допустил, что власти могут закрыть их все.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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