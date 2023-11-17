А российская экономика растет вопреки санкциям

В бытность Порошенко президентом местные СМИ и спецслужбы разгоняли историю с российским планом "Шатун", целью которого была дестабилизация обстановки внутри Украины. Вот и команда Зеленского решила стряхнуть пыль со старых идей и пойти тем же путем, дабы добавить аргументов в пользу отказа от проведения президентских выборов. Сменили только название этого коварного российского плана.

"Зеленский заявил, что Москва стремится посеять раскол в украинском обществе и создать хаос внутри страны, чтобы в конечном итоге сместить его. "Эта информация поступила нам от наших партнеров", сказал Зеленский, описывая российский план, известный внутри Украины под названием "Майдан 3", - говорится в статье Politico.

Такое заявление глава киевского режима сделал в ходе общения с пулом иностранных журналистов. Там же он заявил, что без западной поддержки Украина начнет отступать, признав при этом, что поток денег и оружия уже превращается в ручеек. Во многом - из-за заморозки финансирования со стороны США, возобновление которого, пишет издание Independent, находится под большим вопросом.

"Прошло чуть меньше месяца с момента обращения Байдена о выделении средств на помощь Украине и Израилю, однако Палата представителей, контролируемая республиканцами, так и не отреагировала на его просьбу. Большая часть конгрессменов настроена против дальнейшего финансирования конфликтов, в особенности - украинского", - сказано в материале.

Действительно, зачем платить за то, что не приносит нужного результата. И на Западе это тоже теперь понимают. К примеру, Wall Street Journal в своем последнем материале, посвященном Украине, призывает западных политиков "прекратить магические размышления о поражении России". Того же мнения и некоторые члены немецкого Бундестага.

"Наши военные цели провалились. Больше 200 миллиардов долларов западной поддержки не привели почти ни к каким результатам. На этой неделе журнал Spiegel написал - перспективы для Киева выглядят мрачными, оружия не хватает, США начинают отворачиваться. А вступления в ЕС еще долго не стоит ожидать. Другие расчеты Запада также не оправдались. Несмотря на все более масштабные пакеты санкций, в российской экономике сейчас дела обстоят лучше, чем раньше. А главным образом - лучше, чем у ЕС", - указал Маттиас Мосдорф, депутат немецкого Бундестага от партии "Альтернатива для Германии".

Во Франции тоже не без сожаления признают, что российская экономика растет вопреки санкциям, чего не скажешь про Евросоюз. Та же Германия, например, из локомотива евроэкономики за полтора года превратилась в аутсайдера.

И это еще бремя финансирования Украины полностью не легло на плечи ЕС. Однако именно к этому Вашингтон, похоже, и ведет дело. Вот только граждане Евросоюза думают совсем иначе. Согласно последним опросам, большая часть жителей Старого Света выступают за сокращение помощи Киеву или же ее полное прекращение. А также - начало переговоров с Москвой.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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