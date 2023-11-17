Переговоров не будет: хроники войны на Ближнем Востоке

Ожесточенные бои в секторе Газа продолжаются

На лицах людей в аэропорту "Домодедово" - целый калейдоскоп эмоций. Здесь и слезы, и радостные улыбки, и дикая усталость от пережитого. Наконец они дома, в безопасности. Борт МЧС доставил сегодня на Родину еще 120 граждан России, находившихся на территории сектора Газа.

"Прибывшие пройдут все необходимые процедуры паспортного таможенного контроля, оформления, медицинской помощи, психологической помощи, кому это необходимо. Получат теплую одежду, продукты питания и организованной колонной проследуют в пункт временного размещения", - сообщили в МЧС.

Всего домой вернулись уже почти 300 россиян. Еще 40 ожидают вылета в Каире в оперативном штабе. МЧС и МИД делают все возможное, чтобы помочь и тем нашим гражданам, которые до сих пор находятся в зоне конфликта. Сообщается, что в списках на эвакуацию - около 900 человек. Их жизни ежесекундно под угрозой.

ЦАХАЛ продолжает и днем, и ночью наносить авиаудары по палестинскому анклаву. Параллельно идет наземная операция. На данный момент сообщается о гибели троих военнослужащих израильской армии. Общие потери ЦАХАЛа достигли 55 человек.

"В минувшие сутки захвачена вся западная часть города Газа. Мы приступили к следующему этапу. Наши подразделения действуют решительно, с очень высокой координацией действий с авиацией, которые поддерживает разведка", - заявил Йоав Галант, министр обороны Израиля.

Бойцы группировки ХАМАС сдаваться не намерены. То и дело открывают по израильтянам огонь из минометов. А чтобы противнику было понятно, что сил для сопротивления у них еще предостаточно, демонстрируют внушительные запасы снарядов. ЦАХАЛ в ответ доносит миру, что палестинцы активно используют в качестве укрытий гражданские объекты. Показывает крупный арсенал, найденный во время зачистки госпиталя "Аш-Шифа". Среди развалин, говорят солдаты, найдено тело 19-летней Ноа Марциано. Девушку захватили в заложницы 7 октября.

Директор больницы "Аш-Шифа", в свою очередь, рассказал, что из-за осады израильской армии в отделении реанимации умерли все без исключения пациенты - более 50 человек. Сейчас в полном окружении уже другая клиника - "Аль Ахли". Врачи "Красного Полумесяца" не могут добраться к раненым. В палатах, коридорах, на полу - сотни пациентов. Врачи не справляются. И так - по всему сектору ГАЗА. ВОЗ сообщает, что 22 из 36 медицинских учреждений анклава прекратили свою работу, девять клиник могут функционировать лишь частично. Нет ни тoпливa, ни мeдикaмeнтoв. Сpeди paнeныx - а это в основном старики, женщины и дети - pacпpocтpaняютcя инфeкциoнныe зaбoлeвaния.

Вот, например, трехлетний Ахмед. Потерял обе ноги в результате израильского авиаудара. У него температура под 40 градусов. И помочь ему нечем.

А это - дорога из Газы. Десятки убитых, явно гражданские. Палестинцы говорят - этих людей, которые пытались выйти из города, расстреляли израильские солдаты. Покинуть Газу сегодня можно только через блокпосты ЦАХАЛа. И только так - подняв руки, без вещей. С собой - только документы. Люди уходят, спасаясь уже не только от бомбардировок, но и от голода. Сегодня прекратили производство муки все шесть заводов в анклаве.

Мир хоть и слышит, но на израильское руководство повлиять не может. Для премьера Нетаньяху перемирие с палестинцами - прямой путь к отставке. Потому он игнорирует даже призывы к сдержанности, звучащие из Вашингтона. Не говоря уже о заявлениях из офиса генсека ООН о том, что отказ от прекращения боевых действий идет наперекор резолюции Совета Безопасности. Не берет, конечно, Тель-Авив в расчет и слова лидеров Глобального Юга.

Конфликт между Израилем и ХАМАСом в любой момент рискует перерасти в глобальный. Financial Times сообщает: Иран по закрытым каналам передал США, что эскалация войны будет неизбежна, если ЦАХАЛ продолжит военные действия. И еще один тревожный звоночек: по словам израильского посла в Москве, руководство сектора Газа прекратило переговоры с Тель-Авивом по освобождению заложников. Ранее считалось, что стороны почти пришли к соглашению. И даже готовы были на несколько дней прекратить огонь.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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