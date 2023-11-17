Путин принял участие в Петербургском культурном форуме. Главное

Основными темами мероприятия стали история, традиции и искусственный интеллект

Уже традиционно международный культурный форум принимает Санкт-Петербург - северная и культурная столица России. Здесь - концентрация гениальных достижений великих литераторов, музыкантов, ученых, актеров.

Сегодняшние представители интеллигенции тепло приняли на главной пленарной сессии президента - Владимиру Путину дважды пришлось усаживать публику в зале.

Здесь и далее - цитаты президента России.

"Опыт тысячелетней истории нашей страны убедительно свидетельствует, что культурное разнообразие – это величайшее благо, а взаимодействие культур - одно из условий стабильного и мирного развития, ведь среди главных причин нынешней напряжённости в мире - именно претензии отдельных сил на исключительность, в том числе и культурную исключительность, их пренебрежение к иным обычаям, духовным ценностям, стремление подвергнуть всех и вся унификации, причём по собственному шаблону, который они считают самым лучшим и самым универсальным".

Такая вульгарная глобализация обернулась подавлением культур, умножив конфликтный потенциал. Путин продолжает, описывая российские приоритеты.

"Мы убеждены - будущее за свободным, многолинейным и многообразным развитием культуры. За самым широким диалогом сообществ многополярного мира, который сегодня рождается".

Большинство современных людей получают знания о прошлом из произведений культуры, поэтому регулярно происходят попытки историю переписать через кино и литературу. А российскую культуру и вовсе пытаются отменить.

"Мешает стравливать людей. Поэтому лжецы и фабрикуют фальшивки и в кино, и в публицистике, и в литературе. При этом все, что не укладывается в их исторические подделки, просто вычеркивается. А нашу культуру вообще последнее время пытаются отменять. Я говорю именно "пытаются", потому что по определению, мы понимаем, это невозможно. Политика отмены России сама по себе, по сути своей антикультурна, неоколониальна, расистска".

Дискуссия зашла и о нынешних западных реалиях, когда профессиональные конкурсы в кино и театре выдвигают на первый план определенные темы.

"Чтобы что-то выиграть, нужно что-то рассказать, показать, из жизни сексуальных меньшинств, трансгендеров, трансформаторов... Эти темы, эти люди имеют право на то, чтобы выигрывать, это тоже часть общества. Плохо, если только они выигрывают всякие конкурсы, вот это ни к чему".

Культурный форум в Петербурге - международный. В нем участуют представители более чем 70 государств. В настоящее время выстраивание диалога между разными народами, конфессиями и мировоззрениями сложно переоценить. Путин назвал "недалекими" и "некультурными" тех, кто разрушает мосты между народами. Задача культуры - мосты наводить.

"Другого пути для достижения компромисса не существует. А другой путь нам известен. Провозглашение исключительности кого-либо в человеческом обществе недопустимо, нельзя делить людей на первый и второй сорт, как мясо. Так в человеческом обществе быть не должно".

Путин назвал "просто придурками" тех, кто пытается запрещать общение деятелям культуры из разных стран. По его словам, славянская культура - неотъемлемая часть европейской и мировой культуры.

Президента спросили - Петр Первый прорубил окно в Европу. Нужно ли нам закрывать его сейчас?

"Когда дует можно и прикрыть. Чтобы не простудиться. Но у нас хорошая погода. Мы не хотим ни с кем рвать отношения. Мы не захлопываем ни двери, ни форточки. Если кто-то решил отгородиться, это их дело. Они сами себя обкрадывают. У нас с европейскими элитами сложные времена. У нас нет конфликта с европейским обществом, которое все больше и больше осознает происходящие события".

Путин против идеи выхода России из ЮНЕСКО, ерундой он назвал предложения, чтобы Россия покинула Организацию Объединенных Наций. Спросили президента и о деятелях культуры, которые критиковали спецоперацию в ее начале.

"Голова - это инструмент для того, чтобы думать перед тем, как что-то скажешь. Первое. И второе - мы люди взрослые, они занимаются своим делом, и им даже в голову, как и мне, до 2014 года не могло прийти, что будет конфликт между Россией и Украиной. Я бы сказал: вы что, с ума сошли? Я допускаю, что люди не следили не понимали, что происходит. У каждого человека есть право иметь свою позицию. Но смотреть не по тому, что люди говорят, а по тому, что они делают. Если эта деятельность связана с тем, чтобы наносить ущерб собственной стране и собственному народу, а такая деятельность тоже имеет место, мы это видим, гонорары перечисляются куда-то, прямо скажем, противнику, то это одна история. Если это просто мнение, точка зрения, оценка ситуации - это другая. Поэтому есть еще одно обстоятельство, которое, безусловно, все мы должны учитывать: это настроение в обществе и мнение народа страны, которую мы считаем своей Родиной. Или не считаем. И это такой фактор объективный, от которого никому никуда не деться".

Для деятелей культуры в современной России - безграничный набор тем для творчества. По словам Путина, на переломных моментах рождаются выдающиеся произведения искусства. А на вопрос, о чем бы он написал роман, ответил: "Как бы внешне не смотрелась наша сегодняшняя жизнь, всегда, во все времена, на переломных моментах истории или в застойные времена - всегда есть вечные темы. И одна из них - любовь".

На форуме обсуждают разные темы. История и современность в культуре. Театр. Кино. Музеи. Есть даже дискуссии, посвященные видеоиграм, влиянию искусственного интеллекта. По словам президента, российская культура должна опираться на свои корни, но быть в симбиозе с культурой мировой - государство это поддержит. За последние 10 лет Россия увеличила расходы на культуру в 20 раз.

Петр Вершинин, "ТВ Центр"

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