Реки мелеют по всему миру: что происходит и как решить проблему

На этой неделе в Госдуме говорили про обмеление Волги и Дона

Главные реки европейской части России высыхают. Если Волга и Дон продолжат мелеть, это грозит проблемами для 80 миллионов человек, поэтому нужно срочно принимать меры. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании провел параллель между уровнем воды и уровнем принятых на местах решений - оба оказались низкими.

"У вас не решается проблема в Волгограде и Астрахани, но вы создали ее рукотворно в Саратовской, Самарской, Ульяновской, Нижегородской областях - вплоть до Ярославля. Может, наконец-то, понимая ответственность, летом вы этот вопрос будете держать на контроле? И весной осознаете ответственность за природу Волги и не будете сбрасывать во время половодья?", - заявил спикер.

Из-за несвоевременного сброса воды гибнет рыба, точнее, не рождается - икра после нереста остается на траве и кустах. Но это лишь одна из проблем. Если вода продолжит уходить, пропадут удобные логистические маршруты. Волга - это крупнейшая, а Дон - пятая по величине река Европы, а их суммарная протяженность - пять тысяч двести километров. Как дорога от Москвы до Иркутска.

"Волга и Дон в своем бассейне имеют на сегодняшний день 80 процентов всех речных перевозок в Российской Федерации. Здесь, кроме питьевой воды, есть масса вопросов прикладного характера. Скажем, вдоль реки Дон только в Ростовской области было обустроено орошаемое земледелие на 440 тысяч гектаров. Та же ситуация и в Волгоградской области", - указал депутат Госдумы Николай Коломейцев.

Проблемы у Волги и Дона начались еще в 90-е. Деньги на контроль над реками в бюджете иссякли, зато появился частный бизнес. Его интересовала прибыль, но не вопросы экологии и природопользования. Реки наводнили отходами, а бесконтрольное бурение скважин только усугубило ситуацию.

"У рек есть четыре источника питания. Подземный, снеговой, дождевой и ледниковый. Если подземное питание составляет значительную часть, то в случае, когда начинается разработка водоносного горизонта, когда бурят скважины и откачивают воду, то река лишается одного из своих источников, возможно, самого важного. И, естественно, мелеет", - объяснил Виктор Данилов-Данильян, научный руководитель Института водных проблем РАН.

Хотя источников подпитки у рек сразу четыре, на все влияют люди. И далеко не всегда правильно. Если в советское время счет профильных специалистов шел на тысячи, сейчас вузы выпускают примерно по 30 человек в год. Еще одна проблема - незаконное строительство в прибрежной зоне. Дома и заборы перекрывают доступ к реке, в итоге нельзя не только заниматься очисткой русла, но даже брать пробы воды на анализ.

"Дума приняла обращение к правительству Российской Федерации в части проверки законодательных актов по вопросам водопользования, по вопросам проверки водоохранных зон, по вопросу проверки, почему, скажем, доуглубления перестали делать. Почему, скажем, вы почти не видите земснарядов в последнее время, которые были системно в работе в советское время", - продолжает Коломейцев.

Землесосный снаряд - это специальное судно, которое перекачивает пульпу, смесь воды и грунта, в трюм или на берег. Такой подход решает сразу две проблемы - загрязнения и заиливания дна рек.

Впрочем, проблема высыхания рек - не только российская, а общемировая. Речные перевозки зерна на севере Бразилии недавно остановились из-за рекордного обмеления Амазонки. Зафиксирован минимальный за последние 120 лет уровень воды в крупнейшей на Земле реке. Он опустился до отметки в 13 с половиной метров. Для сравнения, в прошлом году показатель был на 4 метра выше. Правительство Бразилии выделило 20 миллионов долларов на экстренные дноуглубительные работы. Но этих денег явно недостаточно.

Не лучше ситуация и в Европе. Обмеление Рейна привело к снижению загрузки барж на 50 процентов. Хуже того - некоторые отрезки стали непригодны для судоходства. Судным годом для главной реки Европы пока считается 2018-й - тогда уровень воды на самых проблемных участках опустился до 25 сантиметров. Местные жители даже стали находить камни голода с надписями "Если увидишь меня, плачь". В средние века их раскладывали по дну реки, чтобы следить за уровнем воды. А итальянцы на высохших берегах реки По стали находить обломки кораблей.

По мнению ученых, лучше в ближайшие десятилетия уже не станет. Если только в Европе не начнутся тропические дожди.

"Обмеление рек в Европе - это глобальная проблема. Потому что это не локальная проблема, почти во всех реках региона уровень воды в последние годы снизился значительно. Наша ошибка в том, что мы использовали средства диагностики, но при этом не прилагали все усилия, чтобы решить эту проблему", - указал Питер Картер, директор Института чрезвычайных климатически ситуаций.

Похожая история происходила в США с 70-х годов прошлого века в районе великих озер. Власти решили, что природа сама справится с нагрузкой от сельхозработ и промышленного производства. Природа не справилась, озера с когда-то прозрачной на десятки метров водой зацвели.

"Цветение это было обусловлено прежде всего стоком сельскохозяйственных полей - фосфора преимущественно и азота. И после того, как была принята целая программа оздоровления великих озер, и реализована в течение 15 лет, там ситуация нормализовалась. А то ведь там просто жить невозможно стало на берегах Гурона и Мичигана - такая вонь была от разложения цианобактерий, которые взрывным образом размножались там. Там же еще и тепло, помимо всего прочего", - рассказал Данилов-Данильян.

Проблема с российскими реками не такая запущенная, поэтому и ресурсов, и времени на восстановление полноводности требуется меньше. Но все равно речь идет о годах.

Политическая воля есть - власти всерьез взялись за российские реки. Контролировать устранение нарушений и, если потребуется, наказание виновных будут на самом высоком прокурорском уровне. Чтобы песня о Волге, которая полноводно течет и среди спелых хлебов, и среди белых снегов, и в дальнейшем не расходилась с реальностью.

Денис Большаков, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"