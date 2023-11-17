Контролигархия: зачем Запад стал питаться насекомыми и при чем тут Билл Гейтс

На данный момент сооснователь компании Microsoft - крупнейший частный землевладелец в Штатах

Оказывается, корова не самый эффективный способ производства говядины. Более того - не единственный! А если кто-то вдруг подумал, что его "Рибай", "Нью-Йорк" или "Шатобриан""еще некоторое время назад гулял по живописным лугам и щепал сочную травку, ну или хотя бы в коровнике наслаждался свежим зерном, то пора пересматривать свои устаревшие гастрономические стереотипы. В 21 веке идеальный кусок мяса, оказывается, можно просто напечатать. Всего за несколько минут неаппетитная субстанция превращается в кулинарный шедевр. Перед этим, правда, животные клетки нужно вырастить в пробирке, на это уходит около 2 месяцев. Зато одной частицы достаточно для запуска целого производства. Специалисты сравнивают это с йогуртовой закваской.

Маленькая котлетка за 325 тысяч долларов. Но это - опытный образец. В серийном производстве, обещают создатели, 100-граммовый искусственный стейк обойдется в 450 долларов. В пересчете на рубли это больше 40 тысяч. Золотая жила! Ведь к 2026-му рынок синтетических продуктов, по подсчетам экономистов, составит уже 8 миллиардов долларов. Среди крупнейших инвесторов - Билл Гейтс, следует из расследования журналиста Шеймуса Брунера. Его книга "Контролигархи" еще до выхода наделала много шума.

"Сначала были патентованные семена и удобрения, а теперь они патентуют альтернативы мясу. Запрет на крупный рогатый скот фактически предоставит монополии компаниям, производящим альтернативный белок, и принесет выгоду таким инвесторам, как Билл Гейтс. Поддельное мясо помогает контролировать продовольственный рынок, а не спасать планету", - приводит отрывок из книги Daily Mail.

"Гейтс не только там, где деньги. Гейтс там, где можно повлиять на историю человечества. Он давно уже перерос просто деньги. Он конструирует мир таким, каким он хочет его видеть", - отметил Дмитрий Журавлев, руководитель Института региональных проблем.

В деталях все объяснил друг Гейтса Клаус Шваб, основатель и президент Всемирного экономического форума в Давосе. Ежегодного мероприятия, вокруг пользы которого ведется масса споров. Сам себя он называет "глобалистом" и "революционером". Человек в его модели – лишь винтик, призванный обслуживать интересы бизнеса. А раз так, то должен быть полностью подконтролен. Для чего нужно создать монополию. Это - главное обвинение американских журналистов в адрес Шваба, Гейтса и ему подобных.

Когда-то основатель компании Microsoft подчинили себе всю IT-сферу. Теперь замахнулся на базовые человеческие потребности. Мы то, что мы едим. Начал Гейтс с устранения конкурентов. Ведь монополия не терпит соперничества.

"Когда Гейтс покупает десятки тысяч акров, он не просто покупает землю - он также покупает права на воду под землей. Помимо ферм и удобрений, Гейтс охотится за значительными интересами в сфере водных ресурсов. Очистка воды важнейший компонент в стремлении контролировать сельскохозяйственную отрасль", - также отмечено в книге.

Сам Гейтс говорит: "Мы нещадно меняем климат. Давайте посмотрим, к чему это приведет. Сможем ли мы снизить температуру на полтора градуса? Нет! На 3? Нет! Но мы можем что-то сделать. Для современного технического прогресса это крайне важно".

Например, покупать только правильные продукты с приставкой "эко" и "био". Такие были маркированы особым символом - зеленой лягушкой. Права сертификации принадлежали фонду, инвестором которого был сам Гейтс. При этом жестко контролировались все этапы - от выращивания до поставки. И неважно, что гигант Monsanto, так гордившийся зеленой лягушкой, опрыскивал свои поля ядом и травил покупателей канцерогенами. Только в американские суды подано почти 13 с половиной тысяч исков! Но сильным мира сего в Штатах можно все. При перечислении фамилий реальных владельцев пищевых гигантов отпадают все вопросы.

"Этот процесс уже и так находится под контролем крупных, более сильных игроков - старых американских семей. Относительно старых, связанных с позолоченным веком. Это и Морганы, и Рокфеллеры, это и, естественно, Ротшильды, которые вездесущи просто", - обратил внимание Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества.

"Рокфеллеры взяли себе всю заслугу за изобилие урожая, обвиняя в новых проблемах удобного козла отпущения - изменение климата. Теперь контролигархи заявляют, что могут решить климатический кризис с помощью новых запатентованных чудодейственных продуктов, которые сделают их еще богаче", - также указано в книге.

Среди инструментов - пропаганда полного отказа от животного белка, так называемое веганство. Научно доказано - протеины человеку просто необходимы. Мы - хищники по своей природе. Наш организм тысячелетиями формировался, усваивая мясо. Так что новомодный тренд разбился о суровую действительность. Впрочем, попытки его продвигать не прекращаются. Причем среди самой уязвимой - детской аудитории.

"Продвижение веганства было связано с тем, что нужно было убедить как можно больше людей в том, что то, что они не могут себе купить, они не должны покупать. Нужно подсадить людей на самоограничение. Как такую практическую философию, даже религию. И уже после этого не надо уже ничего объяснять. Не надо объяснять почему они или их предки были в среднем классе, жили хорошо, отдыхали на море, а они теперь такие бедные и несчастные, и у них ничего нет. Этого объяснять не нужно", - продолжает Колташов.

В сортах насекомых теперь разбираются британские гурманы. Это ведь экологически чистый источник животного белка. Западные СМИ наперебой убеждают зрителей и читателей, насколько это модно, прогрессивно, а главное - полезно.

Распахнутое "гастрономическое окно Овертона", то есть намеренное расшатывание пищевых устоев и смещение грани допустимого, подчеркивают эксперты. В январе этого года ЕС официально разрешил поставку продуктов из насекомых в промышленных масштабах. До этого в законодательстве фигурировал термин "инновационная еда". А мучной хрущак или сверчок был скорее вкусовым аттракционом для гурманов.

"Поедание тараканов это хитрость. Да, во Вьетнаме, в Индокитае насекомыми питаются. Но эти насекомые едят определенную еду, которая есть в этих странах. Если их кормить отбросами, то у вас и белок будет отбросовый. А что касается пропаганды, то она очень сильна. Я думаю, что если бы деньги, потраченные на пропаганду поедания насекомых, потратить на говядину, то человечество накормить вполне можно. Но задача-то не так ставится. Задача ставится не накормить людей, а переконструировать мир. Сделать его более управляемым, более искусственным. Наиболее удаленным от традиций, от реальности, от того, что действительно нужно человеку", - продолжает Журавлев.

Ведь сам Билл Гейтс, как и другие сильные мира сего, вкусовых привычек менять не собираются.

"Билл Гейтс и Уоррен Баффет, как известно, любят есть гамбургеры и стейки из говядины, когда Гейтс навещает своего наставника в Омахе. Цукерберг любит коптить говяжью грудинку и жарить на гриле свиные ребрышки и говорит, что вкус мяса "вдвойне вкуснее, когда охотишься на животное ради себя", - еще одна цитата из пресловутой книги.

Но эти гастрономические радости в новом-дивном мире хотят сделать элитарными. Простым смертным придется довольствоваться соевыми ростками, напечатанным мясом и сочными мучными червями на десерт.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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