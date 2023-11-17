МИД Ирана уведомил США о нежелании расширения палестино-израильского конфликта

Принятый Вашингтоном подход приведет к эскалации кризиса

Тегеран по дипломатическим каналам проинформировал Вашингтон о нежелании расширения зоны палестино-израильского конфликта. Об этом в интервью изданию Financial Times заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

"В ответ США мы сказали, что Иран не хочет распространения войны", - заявил министр, чьи слова приводит информагентство ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что принятый США и Израилем подход к достижению мира на территории Ближнего Востока может привести к любому варианту развития событий – вплоть до вступления в конфликт новых игроков. По его словам, прекращение военных преступлений против мирных жителей Газы и Западного берега Иордана – залог скорейшего урегулирования кризиса.

Ранее высший руководитель Ирана призвал лидеров соседних стран отказаться от торгово-экономического сотрудничества с Израилем. По словам политика, решительный отказ мусульманских стран от поставок нефти и продовольствия еврейскому государству приведет к прекращению наземной спецоперации ЦАХАЛ на территории палестинского анклава – Газы.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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