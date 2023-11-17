Армения станет полноправным членом МУС с 1 февраля 2024 года

Ереван задним числом принял юрисдикцию инстанции с 10 мая 2021 года

Армения официально станет полноправным членом Международного уголовного суда 1 февраля 2024 года, передает РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный инстанцией.

"Армения станет 124-м государством, присоединившимся к Статуту", - говорится в сообщении.

По данным МУС, власти Армении передали документы, подтверждающие, что Ереван задним числом принимает юрисдикцию инстанции с 10 мая 2021 года.

3 октября национальное собрание Армении ратифицировало Римский статут Международного уголовного суда. В обсуждениях приняла участие только фракция премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор".

Между тем заместитель главы МИД России Михаил Галузин назвал присоединение Армении к Римскому статуту Международного уголовного суда "абсолютно недружественным" шагом. Дипломат подчеркнул, что МУС не имеет ничего общего с правосудием, и указал на политизированность организации.

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