В Минобороны рассказали об ударах по позициям ВСУ за неделю

Уничтожены арсеналы, склады техники, горюче-смазочных материалов, инфраструктура аэродромов

Утром в пятницу над Черным морем российские войска сбили две украинские противокорабельные ракеты "Нептун", запущенные по объектам в Крыму. О пресечении новой попытки террористической атаки киевского режима рассказали в Минобороны.

Также в ведомстве уточнили детали нанесения высокоточных ударов по объектам военной инфраструктуры противника. За неделю успешно поражены передовые пункты управления и размещения командного состава групп "Лиман" и "Хортица". Кроме того, целями стали места временной дислокации боевиков запрещенных в России экстремистских организаций "Азов" и "Правый сектор", центр подготовки снайперов и инженеров.

Среди прочего уничтожены арсеналы, склады техники, горюче-смазочных материалов, инфраструктура аэродромов.

В Минобороны также рассказали о попытках националистов форсировать Днепр: "На херсонском направлении противник на правом берегу Днепра и в ходе попыток высадки на острова потерял более 460 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, и 17 автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены 16 орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО "Град".

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