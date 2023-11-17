Путин назвал политику "отмены" России антикультурной и расистской

Искусство по-прежнему не знает границ, несмотря на все запреты и санкции

В ходе выступления на Санкт-Петербургском международном культурном форуме президент России Владимир Путин заявил, что среди главных причин нынешней напряженности в мире выделяются претензии отдельных сил на исключительность, в том числе культурную.

Кроме того, российский лидер указал на попытки в мире исказить историю путем "фальшивок" в кино и литературе.

Как уточнил глава государства, политика "отмены" России - антикультурная и расистская, при этом попытки Запада отменить русскую культуру сразу не заладились.

Искусство по-прежнему не знает границ, несмотря на все запреты и санкции, подчеркнул президент России, слова которого приводит ТАСС.

По словам Путина, Россия уже направляет значительные средства на развитие культуры и будет и далее увеличивать финансирование. Вместе с тем Россия настроена на взаимодействие со всеми, кто разделяет ее ценности и готов формировать многополярный мир.

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