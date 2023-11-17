Путин заявил, что видит многополярный мир справедливым

Богатство Запада основано на несправедливости

Многополярный мир должен обладать таким качеством, как справедливость – богатства западных стран основаны на несправедливости. Об этом в ходе выступления на заседании Санкт-Петербургского международного культурного форума заявил президент России Владимир Путин.

Отвечая на вопрос министра спорта, искусства и культуры ЮАР о критериях многополярного мира, российский лидер подчеркнул: "(Мир – прим. ред.) должен быть справедливым". По его словам, участники международного пространства должны стремиться к повышению уровня справедливости.

"Все идет к тому, чтобы повысить уровень справедливости", - констатировал Путин, чьи слова приводит информагентство ТАСС.

Рассуждая о деятельности международных организаций в этом направлении, глава государства отметил, что БРИКС создает все условия для достижения консенсуса и взаимопонимания между странами-участницами.

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