ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин заявил, что видит многополярный мир справедливым

18:17
  • пятница
  • 17 ноября 2023

Богатство Запада основано на несправедливости

Многополярный мир должен обладать таким качеством, как справедливость – богатства западных стран основаны на несправедливости. Об этом в ходе выступления на заседании Санкт-Петербургского международного культурного форума заявил президент России Владимир Путин.

"Когда дует, можно и прикрыть": Путин о том, стоит ли закрывать окно в Европу
Путин заявил, что видит многополярный мир справедливым

Отвечая на вопрос министра спорта, искусства и культуры ЮАР о критериях многополярного мира, российский лидер подчеркнул: "(Мир – прим. ред.) должен быть справедливым". По его словам, участники международного пространства должны стремиться к повышению уровня справедливости.

"Все идет к тому, чтобы повысить уровень справедливости", - констатировал Путин, чьи слова приводит информагентство ТАСС.

Рассуждая о деятельности международных организаций в этом направлении, глава государства отметил, что БРИКС создает все условия для достижения консенсуса и взаимопонимания между странами-участницами.  

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.