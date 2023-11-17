"Когда дует, можно и прикрыть": Путин о том, стоит ли закрывать окно в Европу

Те, кто хочет отгородиться от России, сами себя обкрадывают

Президент России Владимир Путин заявил в пятницу в ходе Петербургского международного культурного форума, что славянская культура - неотъемлемая часть европейской и мировой культуры.

На вопрос о том, стоит ли закрывать окно в Европу, глава государства в шутливой манере ответил: "Когда дует, можно и прикрыть, чтобы не простудиться". Вместе с тем Путин подчеркнул, что Россия не хочет ни с кем рвать отношения, не закрывает "ни двери, ни форточки, ни окна".

По словам российского лидера, те, кто хочет отгородиться от России, сами себя обкрадывают, а трагедия современной Европы в том, что ее зависимость от США не дает защищать интересы собственных стран и их граждан.

Вместе с тем Путин высказался против идеи выхода России из ЮНЕСКО и назвал ерундой предложения о выходе из ООН.

Российская культура должна опираться на свои корни в симбиозе с мировой культурой, указал глава государства, которого цитирует РИА Новости.

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