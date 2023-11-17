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Путин: Россия за 10 лет увеличила расходы на культуру в 20 раз

18:53
  • пятница
  • 17 ноября 2023

Российская культура должна опираться на свои корни в симбиозе с мировой культурой

Президент России Владимир Путин заявил, что российская культура должна опираться на свои корни в симбиозе с мировой культурой.

Вместе с тем глава государства призвал не "скатываться в крайности".

Россия за 10 лет увеличила расходы на культуру в 20 раз, указал президент.

Вместе с тем российский лидер пообещал поддержать законопроект об ограничении использования иностранных слов в публичном пространстве, в том числе в рекламе и СМИ, передает ТАСС.

Как добавил Путин, Россия будет всегда уделять серьезное внимание общей культуре, традициям и истории на постсоветском пространстве.

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