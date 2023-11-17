Путин: Россия за 10 лет увеличила расходы на культуру в 20 раз

Российская культура должна опираться на свои корни в симбиозе с мировой культурой
Президент России Владимир Путин заявил, что российская культура должна опираться на свои корни в симбиозе с мировой культурой.
Вместе с тем глава государства призвал не "скатываться в крайности".
Россия за 10 лет увеличила расходы на культуру в 20 раз, указал президент.
Вместе с тем российский лидер пообещал поддержать законопроект об ограничении использования иностранных слов в публичном пространстве, в том числе в рекламе и СМИ, передает ТАСС.
Как добавил Путин, Россия будет всегда уделять серьезное внимание общей культуре, традициям и истории на постсоветском пространстве.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"