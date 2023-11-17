Путин заявил, что до 2014 года не допускал и мысли о конфликте с Украиной

Украинский кризис стал неожиданностью для всех

До 2014 года никто даже представить не мог о возможности конфликта между Москвой и Киевом. Об этом в ходе выступления на заседании Санкт-Петербургского международного культурного форума заявил президент России Владимир Путин.

По словам политика, грамотным и знающим людям, занимающимся с отдачей своим делом, не могло бы даже в голову прийти о возможности военного противостояния между двумя братскими государствами – Россией и Украиной.

"Если бы мне сказали до 2014 года, что это возможно, я бы сказал: вы что, с ума сошли?" – поделился Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее президент России заявил о необходимости построения многополярного мира на принципах справедливости и взаимопонимания и подчеркнул, что принятый западными странами подход к ведению международной политики базируется на несправедливости и издержках колониального прошлого.

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