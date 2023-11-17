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Собянин рассказал, как в Москве улучшают работу сети молочно-раздаточных пунктов

19:28
  • пятница
  • 17 ноября 2023

Бесплатные продукты питания в Москве получают беременные женщины, кормящие мамы и дети

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что с начала года в столице отремонтировали 45 помещений молочно-раздаточных пунктов.

"Делаем единую систему навигации и используем современные решения для организации пространств", - указал глава города.

Как добавил Собянин, по новому стандарту работает уже 68 пунктов.

Бесплатные продукты питания в Москве получают беременные женщины, кормящие мамы и дети. Поставляют продукты на молочные кухни по офсетному контракту.

"Ежемесячно ходить в поликлинику, чтобы забрать направление, не надо - получить его электронный вариант, выбрать удобный график и место выдачи можно онлайн на портале mos.ru", - напомнил мэр.

Ранее Собянин рассказал, что в московской системе здравоохранения работают около трех тысяч врачей общей практики. По словам мэра, современный врач общей практики призван быть специалистом широкого профиля, владеющим профессиональными навыками в неврологии, офтальмологии, отоларингологии, хирургии, кардиологии и многих других областях.

Прежде градоначальник сообщил, что с 9 по 10 декабря в столице пройдет благотворительный фестиваль "Город неравнодушных", а все средства от продаж направят на помощь детям, пожилым людям и приютам для животных.

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