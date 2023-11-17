Путин высказался о деятелях культуры, критиковавших СВО

Мнение народа - объективный фактор

Выступая на Петербургском международном культурном форуме в пятницу, президент России Владимир Путин заявил, что у актеров и других деятелей культуры, которые критиковали специальную военную операцию, есть право иметь свою точку зрения, но мнение народа - объективный фактор.

Как добавил глава государства, если актеры просто высказывают свое мнение об СВО - это одно дело, но если перечисляют гонорары противнику - это другое.

Вместе с тем Путин признался, что до 2014 года он даже подумать не мог о возможности конфликта между Россией и Украиной, передает ТАСС.

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