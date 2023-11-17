ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин высказался о деятелях культуры, критиковавших СВО

19:27
  • пятница
  • 17 ноября 2023

Мнение народа - объективный фактор

Выступая на Петербургском международном культурном форуме в пятницу, президент России Владимир Путин заявил, что у актеров и других деятелей культуры, которые критиковали специальную военную операцию, есть право иметь свою точку зрения, но мнение народа - объективный фактор.

Как добавил глава государства, если актеры просто высказывают свое мнение об СВО - это одно дело, но если перечисляют гонорары противнику - это другое.

Вместе с тем Путин признался, что до 2014 года он даже подумать не мог о возможности конфликта между Россией и Украиной, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Международный культурный форум в Санкт-Петербурге
Международный культурный форум в Санкт-Петербурге
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.