Транши затягиваются минимум на 3-4 месяца

Обещанная западными странами военная помощь Киеву запаздывает – вместо одной недели поставки затягиваются минимум на 3-4 месяца. Об этом в интервью новостному телеканалу 24 заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Советник признал, что скорость наступательных действий ВСУ действительно замедлилась. По его словам, главная причина несостоятельности украинского контрнаступления заключается в нехватки оружия и боеприпасов.

"Некоторые могут сказать: "Вы же говорили, что мы летом 2023 года зайдем в Крым". Но на основании чего об этом говорили?", - заявил Подоляк, чьи слова приводит РИА Новости.

Он добавил, что залог успеха ВСУ на линии соприкосновения –реализация регулярных и своевременных поставок передовых вооружений Киеву со стороны Запада.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби назвал главной причиной промедления поставок оружия и снарядов на Украину отказ палаты представителей согласовывать запросы президентской администрации.

11 октября президент Украины Владимир Зеленский признал, что эскалация палестино-израильского конфликта, вероятно, приведет к существенному снижению внимания мировой общественности к проблемам ВСУ, возникшим в ходе реализации летнего этапа украинского контрнаступления.

9 октября член Совета Федерации Алексей Пушков указал на значительное снижение приоритетности Украины во внешнеполитической стратегии Запада из-за нового витка эскалации конфликта между Израилем и Палестиной, отметив, что теперь администрация президент США будет финансировать как минимум два направления – украинское и израильское.

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