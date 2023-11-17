США внесли в черный список две компании за связи с Россией

Под ограничения попали Novax Group и Si2 Microsystems Private Limited

Бюро промышленности и безопасности США ввело экспортные ограничения против двух иностранных компаний, заподозрив их в связях с Россией, передает РБК со ссылкой на документ, опубликованный американским министерством торговли.

Добавленные в "черный список" компании поставляли на территорию России микросхемы американского производства – при этом получателями выступали тесно связанные с российским оборонно-промышленным сектором организации, пояснили сотрудники ведомства.

Под ограничения попали Novax Group и Si2 Microsystems Private Limited.

Ранее бюро промышленности и безопасности США ограничило поставку западных технологий и товаров для 12 компаний из России. Под ограничения попали организации, специализирующиеся на разработках новых технологий для оборонно-промышленного комплекса страны.

1 ноября президент России Владимир Путин заявил, что представители профильных ведомств должны быть готовы к возможному усилению западных санкций. Глава государства указал на неэффективность антироссийских санкций и подчеркнул, что такими недружественными действиями США и ЕС в первую очередь ударили по благосостоянию собственных граждан.

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