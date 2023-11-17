ВС России уничтожили десантную группу ВСУ в акватории Черного моря

Диверсанты двигались в направлении полуострова Крым

Морская авиация Черноморского флота уничтожила семь безэкипажных катеров и одно быстроходное судно типа "Виллард" с украинскими десантниками, передает официальный Telegram-канал Минобороны России.

По данным ведомства, диверсанты ВСУ были обнаружены российскими военными в ходе воздушного патрулирования в юго-западной части акватории Черного моря – они двигались в направлении полуострова Крым.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании первого в акватории Черного моря флота морских БПЛА. По словам политика, новый флот якобы позволит военнослужащим ВСУ перехватить инициативу в регионе.

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