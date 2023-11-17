Эрдоган заявил, что от сектора Газа ничего не осталось

Никто не говорит о гибели 13 тысяч мирных граждан анклава

Результатом наземной спецоперации ЦАХАЛ на территории Газы стало полное уничтожение критической инфраструктуры палестинского анклава. Об этом в ходе брифинга заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Политик обвинил представителей международного сообщества в замалчивании происходящих событий на территории анклава после 7 октября. По его словам, никто не говорит о гибели 13 тысяч мирных граждан Газы – в том числе женщин и детей.

"От сектора Газа ничего не осталось", - констатировал глава государства, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее власти Турции подали коллективный иск в Международный уголовный суд против премьер-министра Израиля Биньямину Нетаньяху. Анкара обвинила израильского премьера в развязывании геноцида в отношении мирных граждан, проживающих на территории палестинского анклава.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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