Звезду сериала "Ольга" Яну Троянову признали иностранным агентом

Минюст добавил в список еще 4 человека
Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов звезду телесериала "Ольга" Яну Троянову* и главного редактора "Проверено.медиа" Илью Бера*. Соответствующая информация появилась на официальном сайте ведомства.
Добавленные в реестр иноагентов Троянова* и Бер* неоднократно выступали против проведения военной спецоперации на территории Украины и распространяли недостоверную информацию о действиях ВС России в ходе СВО, уточнили сотрудники ведомства.
Иностранными агентами также признали политолога Александра Морозова*, общественного деятеля Григория Свердлина* и журналиста Марата Никандрова*.
В реестр иноагентов также внесли интернет-издание The Moscow Times*, предоставляющую VPN-сервис организацию Hidemy․network Ltd* и ООО "Команда против пыток"*.
*признаны в России иноагентамиВсе самое интересное - в нашем канале "Дзен"