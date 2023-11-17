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Звезду сериала "Ольга" Яну Троянову признали иностранным агентом

23:04
  • пятница
  • 17 ноября 2023

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Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов звезду телесериала "Ольга" Яну Троянову* и главного редактора "Проверено.медиа" Илью Бера*. Соответствующая информация появилась на официальном сайте ведомства.   

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Добавленные в реестр иноагентов Троянова* и Бер* неоднократно выступали против проведения военной спецоперации на территории Украины и распространяли недостоверную информацию о действиях ВС России в ходе СВО, уточнили сотрудники ведомства.  

Иностранными агентами также признали политолога Александра Морозова*, общественного деятеля Григория Свердлина* и журналиста Марата Никандрова*.

В реестр иноагентов также внесли интернет-издание The Moscow Times*, предоставляющую VPN-сервис организацию Hidemy․network Ltd* и ООО "Команда против пыток"*.

*признаны в России иноагентами

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