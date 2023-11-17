В центре Москвы неизвестные ограбили двух мужчин на 300 млн рублей

Преступление было совершено по наводке

В центре Москвы неизвестные обстреляли двух мужчин, отняли у них сумку с деньгами и скрылись, пишет ТАСС со ссылкой на столичное управление МВД.

Уточняется, что инцидент произошел около 19:30 на улице Пресненский Вал. Злоумышленники произвели в сторону двух мужчин несколько выстрелов из напоминающего пистолет предмета. Скрылись они на автомобиле Mercedes. Один человек пострадал.

Согласно данным правоохранительных органов, напали на курьеров, в сумке было 300 миллионов рублей. Преступление было совершено по наводке.

Возбуждено уголовное дело о разбойном нападении. Личности грабителей устанавливаются.

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