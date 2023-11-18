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В итоговой декларации саммита АТЭС учтена позиция России

10:37
  • суббота
  • 18 ноября 2023

Встреча проходила в Сан-Франциско

В Сан-Франциско завершился саммит АТЭС. Участники приняли итоговую декларацию. Как отметил глава российской делегации, вице-премьер Алексей Оверчук, в документе полностью учтена позиция Москвы.

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Оверчук рассказал об интересе к России на саммите АТЭС

Среди основных тем - проблемы климата и цифровой трансформации, развитие искусственного интеллекта и международной торговли, поддержка уязвимых групп населения, сообщает "ТВ Центр".

Делегация нашей страны представила на форуме свои предложения по транспортным коридорам "Север-Юг" и "Восток-Запад", заявила о готовности укреплять торговые связи со странами АТЭС. В целом, как отметил вице-премьер, саммит можно считать удачным, на нём царила доброжелательная рабочая атмосфера.

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