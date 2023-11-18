Продолжается эвакуация россиян из сектора Газа

В Египет переправлено ещё более 200 человек

Ещё 216 граждан России и членов их семей вышли из сектора Газа через пропускной пункт "Рафах". Минувшей ночью две колонны с эвакуированными направились в Каир, где развернут оперативный штаб МЧС.

Тем временем ближневосточные СМИ сообщают о нанесении удара по лагерю беженцев "Балат" на Западном берегу реки Иордан. Снаряды угодили в здание, расположенное в центре поселения. Есть погибшие, сообщает "ТВ Центр".

В Италии студенты провели акцию в поддержку Палестины. На Пизанской башне вывесили огромный флаг. Митинги с требованием немедленно прекратить огонь состоялись в Греции. Около 25 тысяч человек вышли на улицы в Афинах. Кроме слов поддержи в адрес жителей Газы, в толпе звучали также антиамериканские лозунги.

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