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Продолжается эвакуация россиян из сектора Газа

10:56
  • суббота
  • 18 ноября 2023

В Египет переправлено ещё более 200 человек

Ещё 216 граждан России и членов их семей вышли из сектора Газа через пропускной пункт "Рафах".  Минувшей ночью две колонны   с эвакуированными направились в Каир, где развернут оперативный штаб МЧС.

Третья группа россиян эвакуирована из сектора Газа через КПП "Рафах"
В "Домодедово" встретили 120 россиян, эвакуированных из сектора Газа

Тем временем ближневосточные СМИ сообщают о нанесении удара по лагерю беженцев "Балат" на Западном берегу реки Иордан. Снаряды угодили в здание, расположенное в центре поселения. Есть погибшие, сообщает "ТВ Центр".

В Италии студенты провели акцию в поддержку Палестины. На Пизанской башне вывесили огромный флаг. Митинги с требованием немедленно прекратить огонь состоялись в Греции. Около 25 тысяч человек вышли на улицы в Афинах. Кроме слов поддержи в адрес жителей Газы, в толпе звучали также антиамериканские лозунги.

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