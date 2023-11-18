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Названы имена новых героев спецоперации

11:26
  • суббота
  • 18 ноября 2023

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

В Минобороны рассказали о новых подвигах наших военнослужащих, участвующих в спецоперации. Гвардии старший лейтенант Никита Пантюхин вместе со своим подразделением оборонял из один из населённых пунктов, освобождённый от украинских боевиков. Противник превосходящими силами попытался атаковать наши позиции.

Минобороны представило новых героев спецоперации
Представлены новые герои СВО

Благодаря действиям Никиты, который во время боя грамотно управлял подчинёнными и корректировал артиллерийский огонь, радикалы были уничтожены. Потерь среди российских бойцов удалось избежать. Также старший лейтенант Пантюхин лично провёл эвакуацию местных жителей и спас им жизни во время обстрела украинскими националистами одного из населённых пунктов. 

Старший сержант Сергей Прокофьев, действуя в составе батальонной тактической группы, во время оборонительного боя с украинскими националистами организовал контратаку. В результате часть боевиков была отрезана от основных сил. Противник понёс существенные потери и отступил, а наши военнослужащие удержали оборонительный рубеж, сообщает "ТВ Центр".

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