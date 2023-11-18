ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Финские пограничники применили газ на границе с Россией

10:15
  • суббота
  • 18 ноября 2023

Они пытались остановить мигрантов

Финские пограничники применили портативные газовые баллончики против группы мигрантов, прибывших из России. Инцидент произошёл на пограничном пункте Ниирала, где мигранты пытались незаконно перейти границу на велосипедах, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. О пострадавших не сообщается.

Финляндия закрывает четыре КПП на границе с Россией
В Финляндии назвали условие отказа от закрытия границы с Россией

Этой ночью Финляндия временно закрыла все пункты пропуска на своей границе с Россией на юго-востоке страны. Запрет на передвижение граждан и грузов будет действовать до 18 февраля 2024 года.

Правительство страны приняло такое решение в связи с резким увеличением числа мигрантов, пытающихся попасть на территорию Финляндии.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Российско-финская граница
Российско-финская граница
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.