Финские пограничники применили газ на границе с Россией

Они пытались остановить мигрантов

Финские пограничники применили портативные газовые баллончики против группы мигрантов, прибывших из России. Инцидент произошёл на пограничном пункте Ниирала, где мигранты пытались незаконно перейти границу на велосипедах, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. О пострадавших не сообщается.

Этой ночью Финляндия временно закрыла все пункты пропуска на своей границе с Россией на юго-востоке страны. Запрет на передвижение граждан и грузов будет действовать до 18 февраля 2024 года.

Правительство страны приняло такое решение в связи с резким увеличением числа мигрантов, пытающихся попасть на территорию Финляндии.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"