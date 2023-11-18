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Эрдоган в Берлине пытался сгладить разногласия с Шольцем по Ближнему Востоку

11:51
  • суббота
  • 18 ноября 2023

Не получилось

Тема украинского конфликта должна была стать одной из главных на переговорах президента Турции и канцлера Германии в Берлине. Во всяком случае, на это рассчитывала принимающая сторона. Однако, Реджеп Тайип Эрдоган ясно дал понять, какой вопрос сейчас действительно является первостепенным - Анкару, как и весь мусульманский мир, волнует судьба палестинцев в секторе Газа.
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Это был один из самых коротких визитов главы иностранного государства в Германию. Реджеп Тайип Эрдоган провёл в Берлине всего несколько часов. За это время президент Турции встретился со своим немецким коллегой Штайнмайером и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Как многие и предсказывали, прорывных договорённостей достигнуть не удалось. Главная причина разногласий – палестино-израильский конфликт. Выступление Эрдогана по итогам визита лишь сильнее подчеркнуло: тут в позициях Турции и Германии огромная пропасть, сообщает "ТВ Центр".

Между тем, Германию беспокоит намерение Турции приобрести 40 истребителей "Тайфун". Для этого Анкаре необходимо получить одобрение стран-производителей - Великобритании, Испании и ФРГ. Первые две согласны, но Берлин выступает резко против. Очевидно, опасаясь, что турецкая военная авиация может стать угрозой для самой Европы. Впрочем, такая непримиримая позиция Эрдогана не смущает.

Запад же сейчас слишком нуждается в поддержке Анкары по многим причинам. Турция помогает сдержать колоссальный поток беженцев с Ближнего Востока, да и вообще служит надёжным форпостом НАТО на границе с Сирией. Ещё один повод не обострять отношения с Эрдоганом – вопрос о вступлении Швеции в Североатлантический альянс. Анкара единственная, кто отказывается принимать новую страну-участницу в блок.

Но даже это ещё не все козыри. Турция, уверен Эрдоган – незаменимый посредник в переговорах по Украине. Ведь в отличие от остальных членов НАТО, которые выступают в поддержку Киева, Анкара готова договариваться со всеми сторонами конфликта.  И зерновая сделка – наглядное тому подтверждение.

Анна Пешехонова, «ТВ Центр»

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