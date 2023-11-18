Израиль пропустил в сектор Газа два бензовоза

Это очень мало

Интенсивность боёв в секторе Газа не снижается. Израильская армия продолжает зачистку территории палестинского анклава.

Развалины в городке Бейт-Ханум. Бойцы одной из палестинских группировок устраивают засаду на израильский спецназ. Снаряд, выпущенный из гранатомёта, влетает и разрывается точно в окне, где были замечены несколько солдат. Ещё четверых палестинцы застали врасплох во время передвижения среди руин.

Основные операции сейчас разворачиваются вокруг блокированных в Газе больниц. В Армии обороны Израиля убеждены - в клиниках прячутся члены палестинских группировок. Врачи осажденных госпиталей говорят - никаких военных тоннелей под больницами нет, только технические. А у врачей просто нет времени и возможностей разбираться, кого им привозят - бойцов ХАМАС или мирных жителей, сообщает "ТВ Центр".

Этой ночью авиация Израиля нанесла удары по городу Хан-Юнис, на севере анклава. Под огонь попали три лагеря беженцев. Погибших в секторе Газа - более 12 тысяч. Среди них почти половина - дети. Нарастает и гуманитарный кризис. Накануне Израиль согласился пропустить в анклав два бензовоза с топливом. Но этих запасов не хватит, даже для того, чтобы хоть как-то наладить жизнь беженцев.

Власти Израиля, если и разрешили доставлять топливо в Газу, то лишь для того, чтобы снизить риск вспышек инфекционных заболеваний. Иначе в условиях эпидемий придётся остановить и наземную операцию. А такой вариант в планы ЦАХАЛ никак не входит. Тем более, что Тель-Авив категорически отверг предложение ХАМАС временно прекратить огонь.

Тимур Абдуллаев, «ТВ Центр»

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