Музыкальные школы Москвы получили уникальные цифровые инструменты

У ребят появились новые возможности

В рамках проекта "Искусство - детям" с 2018 года для музыкальных школ столицы закупили свыше трёхсот цифровых и электронных инструментов. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, ребята не только учатся играть на скрипке, гитаре, пианино, а также синтезаторе и органе, но и осваивают современные технологии.

У новых инструментов есть уникальные функции. Например, цифровое пианино позволяет сделать звучание более объёмным.

По словам мэра, в Москве обновляют здания школ искусств, делая их удобными для обучения. Также открывают студии компьютерной музыки, где ученики могут попробовать написать свою мелодию, сообщает "ТВ Центр".

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