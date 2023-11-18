Под Екатеринбургом загорелась гостиница

Постояльцев успели эвакуировать

Крупный пожар тушили этим утром в Свердловской области. Под Екатеринбургом загорелось здание придорожной гостиницы.

По предварительной информации, все сотрудники и постояльцы самостоятельно покинули помещения, никто не пострадал.

На кадрах видно, что пламя полностью охватило крышу здания, в огне также второй этаж отеля. Как сообщили в МЧС, площадь возгорания превысила тысячу квадратных метров.

В настоящий момент открытое горение ликвидировано. Спасатели проводят проливку и разбор сгоревших конструкций, сообщает "ТВ Центр".

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