ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Под Екатеринбургом загорелась гостиница

12:44
  • суббота
  • 18 ноября 2023

Постояльцев успели эвакуировать

Крупный пожар тушили этим утром в Свердловской области. Под Екатеринбургом загорелось здание придорожной гостиницы.

По предварительной информации, все сотрудники и постояльцы самостоятельно покинули помещения, никто не пострадал.

На кадрах видно, что пламя полностью охватило крышу здания, в огне также второй этаж отеля. Как сообщили в МЧС, площадь возгорания превысила тысячу квадратных метров.

В настоящий момент открытое горение ликвидировано. Спасатели проводят проливку и разбор сгоревших конструкций, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Крупный пожар под Екатеринбургом
Крупный пожар под Екатеринбургом
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.