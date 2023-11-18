В Челябинске недовольная пенсионерка объявила войну жителям новостройки

Женщина портит им жизнь

В Челябинске конфликт между соседями разросся до немыслимых масштабов. Пожилая женщина, которая живёт в частном доме рядом с новостройкой, терроризирует её жильцов.

Пенсионерка недовольна урбанизацией; к тому же считает, что под высотку забрали часть её территории. Методы борьбы женщина выбрала радикальные: скандалит, портит детские площадки, устраивает шумовые и психологические атаки.

О патовой ситуации - Ольга Стрельцова (смотрите видео).

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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