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В Челябинске недовольная пенсионерка объявила войну жителям новостройки

12:05
  • суббота
  • 18 ноября 2023

Женщина портит им жизнь

В Челябинске конфликт между соседями разросся до немыслимых масштабов. Пожилая женщина, которая живёт в частном доме рядом с новостройкой, терроризирует её жильцов.

Пенсионерка недовольна урбанизацией; к тому же считает, что под высотку забрали часть её территории. Методы борьбы женщина выбрала радикальные: скандалит, портит детские площадки, устраивает шумовые и психологические атаки.

О патовой ситуации - Ольга Стрельцова (смотрите видео).

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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