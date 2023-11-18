Собянин рассказал о реконструкции Дмитровского путепровода

Работы выполнены на три четверти

Продолжаются работы по обновлению Дмитровского путепровода в Москве. Как сообщил на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин, три четверти работ уже выполнены.

Мэр отметил, что на мосту поменяют опоры и пролётные строения, приведут в порядок примыкающий к нему участок Дмитровского шоссе, благоустроят территорию.

Всего с 2011 года в столице построено и реконструировано 24 путепровода. До 2026 года отремонтируют и возведут ещё 18 мостов.

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