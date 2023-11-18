Это решение поддержал глава государства

Новый российский атомный ледокол получил название "Сталинград". Соответствующее предложение Волгоградского областного совета ветеранов поддержал президент Владимир Путин. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

Таким образом внесён вклад в дело сохранения исторической памяти о подвиге защитников Сталинграда в годы Великой Отечественной войны, пишет РИА Новости.

Накануне стало известно, что работа Общественного совета Волгограда по переименованию города в Сталинград продолжится в следующем году. По данным соцопросов, число жителей города, которые поддерживают его переименование, растёт.

В дни государственных праздников и исторических дат, связанных с Победой в Великой Отечественной войне, Волгоград временно переименовывают в Сталинград. К примеру, 19 ноября Волгоград вновь на одни сутки переименуют в Сталинград. В этот день будет отмечаться 81-ая годовщина с начала контрнаступления советских войск в Сталинградской битве.

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