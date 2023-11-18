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В Москве возводят храм в честь Александра Свирского

14:47
  • суббота
  • 18 ноября 2023

На стройплощадке побывал Владимир Ресин

На востоке Москвы возводят храм святого преподобного Александра Свирского. Площадку посетил советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Каменный храм выполнят в лучших традициях архитектуры средневековой Руси. Он сможет вмещать до 550-ти прихожан. В состав комплекса также войдёт воскресная школа.

Сейчас строители завершают монолитные работы. В ближайшее время начнётся монтаж теплового оборудования. Приход ведёт активную социальную деятельность, помогая нуждающимся и участникам спецоперации, сообщает "ТВ Центр".

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