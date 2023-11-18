Собянин рассказал, как в Москве сохраняют исторический облик станций метро

Реставраторы используют архивные фотографии

В московском метро идут работы по реставрации исторических станций. Подробности сообщил на своей странице "ВКонтакте" мэр Сергей Собянин.

В столичной подземке 48 станций - объекты культурного наследия. При восстановлении утраченных деталей и элементов декора реставраторы сохраняют их архитектурные особенности. Активно используются чертежи и фотографии из архивов.

К примеру, станции "Бауманской" вернули первоначальный вид: фасады и мраморную облицовку стен расчистили, восстановили подсветку в куполе центрального зала. На "Смоленской" удалось восстановить оригинальные светильники, а на "Рижской" и "Новослободской" - утраченные элементы в вестибюлях.

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