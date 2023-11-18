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На военном аэродроме в Днепропетровской области уничтожен склад ВСУ

15:55
  • суббота
  • 18 ноября 2023

Также нанесён удар по складу ГСМ под Одессой

ВСУ потеряли за последние сутки три арсенала вооружений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
В Минобороны рассказали об ударах по позициям ВСУ за неделю

Один склад боеприпасов поразили высокоточным оружием на аэродроме "Лозоватка" в Днепропетровской области. Ещё два арсенала разгромлены в Киевской и Житомирской областях.

Также в районе населённого пункта Выгода Одесской области уничтожен склад топлива для военной техники ВСУ.

 24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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