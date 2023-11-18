Баку и Ереван договорились о принципах мирного договора

Сделан первый шаг к миру между странами

Баку и Ереван смогли договориться об основных принципах мирного договора. Такое обнадёживающее заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян, передаёт ТАСС.

Договорённость достигнута при посредничестве главы Европейского совета Шарля Мишеля в результате двусторонних встреч с президентом Азербайджана, отметил глава армянского кабмина.

Пашинян также предложил Баку обмен пленными по принципу "всех на всех". Ответа Ильхама Алиева на это предложение пока не последовало.

19 сентября Азербайджан провёл в Карабахе антитеррористическую операцию. 20 сентября Баку и Степанакерт подписали соглашение о прекращении огня, которое включает пункт о юридическом оформлении Нагорного Карабаха как части Азербайджана.

28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении её существования с 1 января 2024 года. Статус российских миротворцев, находящихся в регионе, будет определён в результате переговоров с Азербайджаном.

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