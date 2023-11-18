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В Кремле рассказали об осведомлённости Путина о диверсиях Запада

15:32
  • суббота
  • 18 ноября 2023

Президент знает детали

Владимир Путин информирован о том, что Запад может пойти на диверсии из-за бесполезности антироссийских санкций. Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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"Президент неспроста это говорит, всё-таки он обладает определённой информацией, у него есть резон так говорить", - сказал представитель Кремля.

Песков также отметил, что страны Запада мучаются из-за того, что ограничения не бьют по России так, как предполагалось. Москва же при этом смогла не только выстоять под ударом санкций, но и извлечь из них определённую выгоду.

"Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот гром грянул, и мы взяли и перекрестились. Будем креститься дальше", - отметил с оптимизмом в голосе пресс-секретарь Путина.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса США, Евросоюз, Япония и ещё несколько стран ввели против России масштабные санкции. Ограничения коснулись торговли, банковской сферы, промышленности, военного и космического сотрудничества, энергетики и других секторов экономики.

От этих ограничений сильно пострадали страны Европы – там резко выросли цены на топливо и начался дефицит некоторых товаров. Власти призвали граждан экономить электроэнергию. В США также зафиксированы рекордные цены на бензин, что вызвало недовольство автолюбителей.

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