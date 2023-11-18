Сервис RUSSPASS представил идеи для встречи Нового года в Москве

В столице пройдут десятки мероприятий

Туристический сервис RUSSPASS собрал лучшие идеи для праздничного досуга в Москве. Детали сообщил у себя на странице "ВКонтакте" мэр Сергей Собянин.

В сервисе появился раздел, который поможет москвичам и гостям города узнать о праздничных событиях и распланировать свободное время в зимние каникулы. В разделе есть предложения музеев, ресторанов, городские фестивали, тематические аудиоэкскурсии, зимние маршруты, концерты и множество других мероприятий.

Например, можно будет найти мероприятия в рамках популярного у москвичей фестиваля "Путешествие в Рождество". Есть в разделе и график работы катков, и маршруты лыжных трасс.

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