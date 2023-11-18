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Второй полёт корабля Starship закончился катастрофой

17:21
  • суббота
  • 18 ноября 2023

Он взорвался на высоте около 150 километров

Второй испытательный запуск ракеты Super Heavy с космическим кораблем Starship завершился неудачей. Первая ступень ракеты взорвалась, после чего связь с кораблём была потеряна. Скорее всего, после этого на высоте более 145 километров автоматика запустила алгоритм самоуничтожения, сообщает РБК.

Первый запуск сверхтяжёлой и самой мощной в мире ракеты также закончился катастрофой. Он проходил 20 апреля этого года. Тогда ракета с кораблём Starship взорвалась на высоте 39 километров из-за потери управления.

Корабль и ракета разработаны компанией Илона Маска SpaceX. Starship предназначен для транспортировки грузов и экипажа в различные точки назначения, включая низкую околоземную орбиту, Луну, Марс и, возможно, дальше.

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Запуск ракеты-носителя Starship
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