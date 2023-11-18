Под новые санкции Киева попали 108 россиян

Среди них - главы ЛНР и Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа о новых санкциях против россиян. В чёрном списке - 108 физических лиц и 37 компаний, сообщает ТАСС.

На этот раз под украинские санкции попали глава ЛНР и Крыма Леонид Пасечник и Сергей Аксёнов, экс-премьер Украины Николай Азаров, госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Санкции предполагают конфискацию и блокировку активов, запрет на участие в приватизации и вывод денег с территории Украины.

В январе этого года Зеленский ввёл санкции в отношении известных россиян - деятелей культуры, политики и журналистов. Под санкции, в частности, попали режиссёр Андрей Кончаловский, телеведущие Дмитрий Губерниев, Руслан Осташко, Евгений Рожков, Борис Корчевников и Екатерина Березовская, журналист Павел Зарубин, блогер Дмитрий Пучков (Гоблин), продюсер Яна Рудковская, актёры Егор Бероев и Эвелина Блёданс, певец Юрий Лоза.

В апреле Зеленский ввёл санкции против нескольких десятков российских спортсменов. Среди попавших под ограничительные меры Украины - фигурист Илья Авербух и футболист Игорь Акинфеев. Также санкции коснулись гимнастки Светланы Хоркиной, биатлонистки Светланы Ишмуратовой, фигуристов Елизаветы Туктамышевой, Александра Бойкова, Дмитрия Козловского, Ивана Букина, футболистов Вениамина Мандрыкина и Сергея Овчинника, президента Федерации триатлона России Ксении Шойгу.

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