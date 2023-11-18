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Израиль разбомбил школу в секторе Газа

18:18
  • суббота
  • 18 ноября 2023

В здании прятались от обстрелов беженцы

По меньшей мере, 50 человек погибли во время мощного удара по школе в секторе Газа. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

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Армия Израиля нанесла удар по учебному заведению "Аль-Фахура" на севере Газы. Школа располагается рядом с лагерем для беженцев Джебалия. Ей управляет Ближневосточное агентство ООН по делам палестинских беженцев.

Беженцы и мирные жители анклава прятались в школе от обстрелов.  В Тель-Авиве сообщения об ударе по школе не комментировали.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция.

В ответ армия Израиля нанесла удары по территории палестинского анклава, а министр нацбезопасности страны объявил в Израиле чрезвычайное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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