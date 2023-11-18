Россияне в Хельсинки вышли на митинг против закрытия границы

Они выступили против решения финских властей
Россияне, возмущённые закрытием КПП на границе Финляндии и России, вышли на акцию протеста в Хельсинки. Около трёхсот человек собрались у здания финского парламента, сообщает РИА Новости.
Мероприятие было согласовано с местной полицией. Оно прошло без происшествий.
Этой ночью Финляндия временно закрыла все пункты пропуска на своей границе с Россией на юго-востоке страны. Запрет на передвижение граждан и грузов будет действовать до 18 февраля 2024 года. Правительство страны приняло такое решение в связи с резким увеличением числа мигрантов, пытающихся попасть на территорию Финляндии.
В ночь на 18 ноября финские пограничники применили портативные газовые баллончики против группы мигрантов, прибывших из России. Инцидент произошёл на пограничном пункте Ниирала, где мигранты пытались незаконно перейти границу на велосипедах.