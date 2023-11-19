Собянин сообщил об отражении атаки летевшего к Москве БПЛА в городском округе Богородский

Пострадавших нет

Этой ночью в Подмосковье силы ПВО сбили беспилотник. Инцидент произошёл в Богородском городском округе, сообщил у себя в Telegram-канале Сергей Собянин.

Мэр отметил, что по предварительным данным, разрушений и пострадавших в результате падения обломков дрона нет. На место падения оперативно прибыли экстренные службы.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"