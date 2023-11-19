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Установки "Ураган" нанесли массированный удар по позициям ВСУ

10:18
  • воскресенье
  • 19 ноября 2023

Все цели поражены

Российские расчёты реактивных систем "Ураган" нанесли мощные удары по объектам ВСУ на купянском направлении. Кадры работы РСЗО наше Минобороны опубликовало в День ракетных войск и артиллерии.

Защитники и в свой профессиональный праздник находятся на боевом посту. Цель в этот раз масштабная - на позиции выдвинулись сразу два "Урагана", сообщает "ТВ Центр".

Ракетчики почти синхронно привели свои машины в боевое положение и открыли огонь осколочно-фугасными снарядами. Площадь поражения сразу двух орудий - почти 60 гектаров.

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