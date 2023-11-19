Установки "Ураган" нанесли массированный удар по позициям ВСУ

Все цели поражены

Российские расчёты реактивных систем "Ураган" нанесли мощные удары по объектам ВСУ на купянском направлении. Кадры работы РСЗО наше Минобороны опубликовало в День ракетных войск и артиллерии.

Защитники и в свой профессиональный праздник находятся на боевом посту. Цель в этот раз масштабная - на позиции выдвинулись сразу два "Урагана", сообщает "ТВ Центр".

Ракетчики почти синхронно привели свои машины в боевое положение и открыли огонь осколочно-фугасными снарядами. Площадь поражения сразу двух орудий - почти 60 гектаров.

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