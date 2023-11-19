В Минобороны представили новых героев СВО

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

В Минобороны рассказали о новых подвигах наших военнослужащих, участвующих в спецоперации. Артиллерийский расчёт гвардии рядового Игоря Бойкова оказывал поддержку российским мотострелкам, которые удерживали оборону на заданных рубежах.

Под плотным огнём с позиций ВСУ Игорь продолжал вести бой и наносить сокрушительные удары по объектам противника. Благодаря мужеству и самоотверженности рядового Бойкова были уничтожены порядка десяти артиллерийских орудий и большое количество автомобильной техники. Неонацисты также понесли серьёзные потери в живой силе.

Старший лейтенант Даниил Костенко во время совершения марша к боевой позиции обнаружил заминированный участок местности, лично провёл инженерную разведку и проложил безопасный коридор через минное поле.

Прибыв в заданный район, Даниил вместе со своим расчётом уничтожил артиллерийское орудие ВСУ и понтонную переправу, проложенную неонацистами в один из населённых пунктов, который находился под их временным контролем. Это позволило отрезать боевиков от всех видов снабжения и освободить посёлок, сообщает "ТВ Центр".

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