ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Минобороны представили новых героев СВО

10:24
  • воскресенье
  • 19 ноября 2023

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

В Минобороны рассказали о новых подвигах наших военнослужащих, участвующих в спецоперации. Артиллерийский расчёт гвардии рядового Игоря Бойкова оказывал поддержку российским мотострелкам, которые удерживали оборону на заданных рубежах.
Названы имена новых героев спецоперации

Под плотным огнём с позиций ВСУ Игорь продолжал вести бой и наносить сокрушительные удары по объектам противника. Благодаря мужеству и самоотверженности рядового Бойкова были уничтожены порядка десяти артиллерийских орудий и большое количество автомобильной техники. Неонацисты также понесли серьёзные потери в живой силе.

Старший лейтенант Даниил Костенко во время совершения марша к боевой позиции обнаружил заминированный участок местности, лично провёл инженерную разведку и проложил безопасный коридор через минное поле.

Прибыв в заданный район, Даниил вместе со своим расчётом уничтожил артиллерийское орудие ВСУ и понтонную переправу, проложенную неонацистами в один из населённых пунктов, который находился под их временным контролем. Это позволило отрезать боевиков от всех видов снабжения и освободить посёлок, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.