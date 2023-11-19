В Москву прилетели спасённые из Газы россияне

Самолёт приземлился в "Домодедово"

Ещё 120 россиян, эвакуированных накануне из Газы, прибыли в Москву. Спецборт МЧС, который вылетел из Каира, приземлился в столичном аэропорту "Домодедово".

Это уже четвёртая группа наших соотечественников, которые смогли покинуть палестинский анклав через КПП "Рафах", сообщает "ТВ Центр".

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция.

В ответ армия Израиля нанесла удары по территории палестинского анклава, а министр нацбезопасности страны объявил в Израиле чрезвычайное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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