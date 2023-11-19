ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Дальний Восток обрушился мощный циклон

11:08
  • воскресенье
  • 19 ноября 2023

Коммунальщики работают круглосуточно

На Дальний Восток обрушился мощный циклон. На Сахалине идут проливные дожди с мокрым снегом и штормовым ветром. В некоторых районах острова коммунальщики и спасатели приведены в режим повышенной готовности из-за подъёма уровня воды в реках.
В Приморье непогода привела к массовым ДТП

Волны целиком накрывают городской пляж и прибрежные улицы Поронайска. Трёхмесячная норма осадков выпада в некоторых частях Приморья. Жители отдельных посёлков не могут нормально передвигаться по улицам - повсюду стоит вода по колено.

В Алтайском крае сильный порывистый ветер повалил деревья и даже сорвал кровли с крыш домов. Несколько районов остались без света. Перекрыто движение на части дорог. Коммунальные службы региона работают в круглосуточном режиме, сообщает "ТВ Центр". 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Мощный циклон на Дальнем Востоке
Мощный циклон на Дальнем Востоке
Мощный циклон на Дальнем Востоке
Мощный циклон на Дальнем Востоке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.