Коммунальщики работают круглосуточно

На Дальний Восток обрушился мощный циклон. На Сахалине идут проливные дожди с мокрым снегом и штормовым ветром. В некоторых районах острова коммунальщики и спасатели приведены в режим повышенной готовности из-за подъёма уровня воды в реках.

Волны целиком накрывают городской пляж и прибрежные улицы Поронайска. Трёхмесячная норма осадков выпада в некоторых частях Приморья. Жители отдельных посёлков не могут нормально передвигаться по улицам - повсюду стоит вода по колено.

В Алтайском крае сильный порывистый ветер повалил деревья и даже сорвал кровли с крыш домов. Несколько районов остались без света. Перекрыто движение на части дорог. Коммунальные службы региона работают в круглосуточном режиме, сообщает "ТВ Центр".

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