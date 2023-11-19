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В Кемерове поздравили 97-летнего фронтовика-артиллериста

11:42
  • воскресенье
  • 19 ноября 2023

19 ноября отмечается День ракетных войск и артиллерии

В Кемерове в День ракетных войск и артиллерии поздравление с передовой получил 97-летний фронтовик-артиллерист Михаил Асанов. Бойцы Центрального военного округа обратились к ветерану по видеосвязи прямо из зоны проведения спецоперации, сообщает "ТВ Центр".

Михаилу Васильевичу пожелали крепкого здоровья и поблагодарили за его самоотверженность в нелёгкое время Великой Отечественной войны. Кроме того, для ветерана организовали персональный праздничный концерт - оркестр исполнил "Катюшу", "Марш артиллеристов" и "Прощание славянки".

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97-летний фронтовик-артиллерист Михаил Асанов
97-летний фронтовик-артиллерист Михаил Асанов
97-летний фронтовик-артиллерист Михаил Асанов
97-летний фронтовик-артиллерист Михаил Асанов
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