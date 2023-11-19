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В российских регионах устраняют последствия урагана

11:53
  • воскресенье
  • 19 ноября 2023

Люди остались без света

Мощный ураган обрушился на Алтайский край и Кузбасс. Шквалистый ветер валил деревья, срывал кровли с домов, сносил рекламные щиты. В Новокузнецке возле торгового центра на женщину упала вывеска, сообщает "ТВ Центр".
На Дальний Восток обрушился мощный циклон

Из-за обрыва линий электропередачи несколько населённых пунктов остались без света. Сильные повреждения получили образовательные учреждения, их руководство оценивает ущерб. Решается вопрос о введении дистанта.

Непогода пришла и в Омск. После снегопада, в городе - потоп. Нечто похожее и в нескольких районах острова Сахалин. Охотское море штормило так, что вода не только накрыла пляж, но и зашла в город Поронайск.

На следующее утро местные жители ахнули - побережье буквально усыпано деликатесами. Тысячи морских моллюсков выбросило на берег. Собрать дары моря воскресным утром не пришёл только ленивый. Машинами заставлен весь берег. Сумками и мешками местные жители уносят добычу домой, а по пути делятся рецептами приготовления.

Анастасия Мартынова, «ТВ Центр»

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